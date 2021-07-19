"Привет пиявкам из УАФ", – Козловский анонсировал новую борьбу для Руха
Президент ФК Рух Григорий Козловский грубо отреагировал на договоренность клуба с Ареной Львов.
"Договор подписан на условиях ФК Рух! Мы стояли до конца и победили! Привет пиявкам с УАФ! Борьба только началась! Будет бой!" – написал Козловский на странице Брутального футбола в Instagram.
Рух договорился с Ареной Львов о проведении домашних матчей УПЛ сезона 2021/22
Напомним, длительное время Рух не мог договориться о стадионе на домашние матчи УПЛ. Президент львовского клуба открыто обвинял в этом УАФ и даже угрожал сняться с чемпионата.
Напомним, по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги Движение финишировал на 10-й строчке.
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