Рух домашние матчи сезона 2021/22 в украинской Премьер-лиге будет проводить на Арене Львов, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Рух не сможет проводить свои домашние матчи на стадионе Динамо, – СМИ

За каждый матч на главном стадионе города Льва Рух будет платить 210 тысяч грн. Посредниками в сложных переговорах между сторонами выступили министр спорта Вадим Гутцайт, председатель ЛОГА Максим Козицкий, городской председатель Львова Андрей Садовой, секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак, председатель львовской ассоциации футбола Александр Шевченко, а также депутаты львовского городского и областного советов.

Напомним, 16 июля УАФ запретила Руху проводить домашние матчи на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича, который львовяне пытались заявить на домашние матчи, после понижения стадиона Украина с 3-й категории. Сегодня утром львовский клуб объявил, что получил разрешение от руководства Динамо использовать стадион им. В. Лобановского как домашнюю арену для матчей УПЛ. Однако комитет по стадионам УАФ также не позволил использовать эту арену через географическую прописку Руха, который, согласно регламенту, не может проводить домашние матчи так далеко от своего места регистрации.

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