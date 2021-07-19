"Договір підписано на умовах ФК Рух! Ми стояли до кінця та перемогли! Привіт п'явкам з УАФ! Боротьба тільки розпочалась! Буде бій!" – написав Козловський на сторінці Брутального футболу в Instagram.

Рух домовився з Ареною Львів про проведення домашніх матчів УПЛ сезону 2021/22

Нагадаємо, тривалий час Рух не міг домовитись про стадіон на домашні матчі УПЛ. Президент львівського клубу відкрито звинувачував у цьому УАФ і навіть погрожував знятись з чемпіонату.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону української Прем'єр-ліги Рух фінішував на 10-й сходинці.

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