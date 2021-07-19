"Привіт п'явкам з УАФ", – Козловський анонсував нову боротьбу для Руха
Президент ФК Рух Григорій Козловський брутально відреагував на домовленість клубу з Ареною Львів.
"Договір підписано на умовах ФК Рух! Ми стояли до кінця та перемогли! Привіт п'явкам з УАФ! Боротьба тільки розпочалась! Буде бій!" – написав Козловський на сторінці Брутального футболу в Instagram.
Рух домовився з Ареною Львів про проведення домашніх матчів УПЛ сезону 2021/22
Нагадаємо, тривалий час Рух не міг домовитись про стадіон на домашні матчі УПЛ. Президент львівського клубу відкрито звинувачував у цьому УАФ і навіть погрожував знятись з чемпіонату.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону української Прем'єр-ліги Рух фінішував на 10-й сходинці.
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