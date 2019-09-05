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"Пришлось бы везти в Испанию водку": Лунин рассказал о споре с тренером Леганеса

21:16 209 Читати українською
"Пришлось бы везти в Испанию водку": Лунин рассказал о споре с тренером Леганеса
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Голкипер Реала Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за Вальядолид, в новом выпуске проекта "Трендец" рассказал, как ему чуть не пришлось везти из Украины в Испанию водку.

"В Леганесе тренер вратарей наносил мне серию ударов по воротам, он должен был забить какое-то определенное количество голов. Он сказал, что если сделает это, то я должен буду привезти ему попробовать водку.

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Я сразу ему сказал, что у меня вряд ли получится ее провезти, поэтому я не пропущу столько. В результате не пропустил и ничего не вёз", – сказал Лунин.

Напомним, украинский голкипер сезон 2018/19 провел в аренде в Леганесе, однако сыграл за клуб всего 6 матчей. В нынешней кампании за Вальядолид Лунин еще не дебютировал.

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