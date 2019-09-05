"Мусив би везти в Іспанію горілку": Лунін розповів про суперечку з тренером Леганеса

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Вальядолід, в новому випуску проекту "Трендець" розповів, як йому ледь не довелося везти з України в Іспанію горілку.

"У Леганесі тренер воротарів наносив мені серію ударів по воротах, він повинен був забити якусь певну кількість голів. Він сказав, що якщо зробить це, то я повинен буду привезти йому спробувати горілку.

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Я відразу йому сказав, що у мене навряд чи вийде її провезти, тому я не пропущу стільки. В результаті не пропустив і нічого не віз", – сказав Лунін.

Нагадаємо, український голкіпер сезон 2018/19 провів в оренді в Леганесі, однак зіграв за клуб всього 6 матчів. У нинішній кампанії за Вальядолід Лунін ще не дебютував.

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