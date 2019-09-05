Литва – Украина: "сине-желтые" вылетели в Вильнюс – в обойме 24 игрока

Сборная Украины взяла курс на литовскую столицу, где уже 7 сентября сыграет поединок 5-го тура квалификации к чемпионату Европы-2020.

Украинская национальная команда отправилась в Литву, сообщает официальная Facebook-страница сборной.

Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020

В Вильнюс тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко взял 24-х игроков. Из-за повреждения "сине-желтым" не поможет вингер шотландского Селтика Марьян Швед. Другие футболисты, в том числе и Евгений Коноплянка, дебютировавший в четверг за донецкий Шахтер, готовы играть.

Напомним, что матч Литва – Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало встречи в 19:00.