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Литва – Украина: "сине-желтые" вылетели в Вильнюс – в обойме 24 игрока

19:19 316 Читати українською
Литва – Украина: "сине-желтые" вылетели в Вильнюс – в обойме 24 игрока
Сборники в аэропорту / фото УАФ

Сборная Украины взяла курс на литовскую столицу, где уже 7 сентября сыграет поединок 5-го тура квалификации к чемпионату Европы-2020.

 

Украинская национальная команда отправилась в Литву, сообщает официальная Facebook-страница сборной.

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В Вильнюс тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко взял 24-х игроков. Из-за повреждения "сине-желтым" не поможет вингер шотландского Селтика Марьян Швед. Другие футболисты, в том числе и Евгений Коноплянка, дебютировавший в четверг за донецкий Шахтер, готовы играть.

Напомним, что матч Литва – Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало встречи в 19:00.

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Литва - Украина Евро-2020 Украина Украина Главное Марьян Швед Марьян Швед
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