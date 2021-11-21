Оливье Тилль оформил дубль до перерыва. Сначала люксембуржец попал в девятку с линии штрафной, а затем наказал Никиту Турбаевского, арендованного у Шахтера. 19-летний кипер начал ловить гав после передачи партнера назад и просто выкатил мяч в ноги легионеру Ворсклы.

Ворскла разбила Мариуполь с 2+2 Тилля и грубыми ляпами голкипера – полтавчане догнали СК Днепр-1 на третьей строчке

Значительную часть второго тайма Мариуполь провел в меньшинстве после прямой красной Петерману. Азовцы быстро отквитали один мяч, но пропустили еще 3. Тилль добавил 2 ассиста, а точку поставил Степанюк – довольно простой удар со штрафного оказался для Турбаевского проблемой.