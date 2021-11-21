В прошлом туре подопечные Маркевича наконец-то одержали победу, однако это не позволило покинуть последнюю строчку таблицы. Закрепить успех было трудно, ведь дальше азовцев ожидал визит к Ворскле, ведущей борьбу за бронзовые медали.

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Соперники провели стартовую разведку, а с 15 минуты хозяева зажали Мариуполь на своей половине. Очень скоро удалось и забить. Пуцлин ворвался в штрафную и откатил мяч Оливье Тиллю, который остался совершенно неприкрытым. Люксембуржец одним касанием пробил точно в девятку. Через 6 минут легионер Ворсклы оформил дубль благодаря ошибке Никиты Турбаевского. 19-летний кипер (принадлежит Шахтеру) получил передачу от партнера и слишком долго решал, что делать дальше. Под прессингом вынес мяч в ноги Тиллю, а тот не простил – 2:0. Настроение Юрию Максимову портила только травма Рангеля, которого пришлось менять на Пешича.

Во второй половине Остап Маркевич попытался исправить ситуацию двойной заменой. Стало только хуже. Уже через 2 минуты один из "джокеров", Петерман, умудрился получить прямую красную за фол последней надежды. Парадокс – вскоре Мариуполь отквитал один мяч усилиями Топалова. Впрочем, этот гол лишь разозлил Ворсклу, которая в последние полчаса не оставила от оппонента мокрого места. Тилль взялся за ассисты – отдал Пешичу на дебютный гол за Ворсклу, а затем с углового навесил на голову Тамму. Оливье с 8 голами и 7 передачами является лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас. Добил азовцев Степанюк прямым ударом со штрафного – снова претензии к Турбаевскому, ведь мяч был вполне досягаем.

Ворскла разбила аутсайдера и догнала СК Днепр-1 на третьей строчке – у обоих по 31 очку, но у команды Максимова значительно лучше разница голов. Мариуполь с 7 пунктами остался на дне.

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