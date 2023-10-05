"Подпускали ли меня к тренировкам с первой командой Динамо? Нет. Меня взяли во вторую команду, я играл, а потом меня осторожно и спокойно оттуда убрали.

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Пришел Хацкевич и просто убрал меня. Сказал: "Если есть вопросы – обращайся в клуб", и на этом все. Я забрал документы и ушел", – рассказал Фаворов в интервью Українському футболу.

Напомним, Артем – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. На контракте в киевском клубе находился с 2011 по 2013 годы. За главную команду так и не дебютировал, выступая за Динамо-2 и Черноморец (в аренде).

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