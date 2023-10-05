МЛС-2023

Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1

Голы: Шакири, 49, 73, Гайле-Селассие, 62, 66 – Мартинес, 53 (п.)

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Интер Майами на выезде "сгорел" Чикаго Файр. В составе гостей снова не было Месси и Альбы, но играли две другие звезды – Бускетс и Кривцов. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Шакири вывел Чикаго вперед. Не прошло и 5 минут, как "цапли" отыгрались – Мартинес с пенальти восстановил статус-кво. В середине тайма Гайле-Селассие за короткий промежуток времени оформил дубль, а затем автор первого гола добил соперника.

Поражение вновь опустило Интер на предпоследнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции – у майамцев в активе 33 очка.

Украинский полузащитник Сергей Кривцов получил за свою игру от статистического портала SofaScorе оценку 6,9, которая стала второй в команде – больше заработал лишь автор забитого гола Мартинес (7,7). Наш соотечественник был очень активным и совершил 101 касание мяча, 3 блокировки и 3 выноса, 1 перехват и 1 отбор, выиграл две борьбы за позицию из двух и один раз был лучшим в воздушной дуэли (из двух попыток), 12 раз терял мяч, отдал 1 ключевой пас и 5 длинных из восьми (которые достигли адресата), а точность его передач в целом составила 89%.

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