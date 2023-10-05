"Чи підпускали мене до тренувань з першою командою Динамо? Ні. Мене взяли в другу команду, я грав, а потім мене обережно та спокійно звідти прибрали.

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Прийшов Хацкевич і просто прибрав мене. Сказав: "Якщо є питання – звертайся в клуб", і на цьому все. Я забрав документи й пішов", – розповів Фаворов в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Артем – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. На контракті у київському клубі перебував з 2011 по 2013 роки. За головну команду так і не дебютував, виступаючи за Динамо-2 та Чорноморець (в оренді).

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