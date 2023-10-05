Награда за дубль и стабильность – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 9-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итоги прошедшего тура.
Лучшим тренером 9-го тура признан наставник Динамо Мирча Луческу, сообщает официальный сайт УПЛ.
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78-летний специалист опередил в голосовании Виталия Пономарева (Рух), Валерия Иващенко (Оболонь) и Виктора Скрипника (Ворскла).
Награду же самого полезного игрока второй раз подряд получил полузащитник Динамо Владимир Бражко. Ему удалось обойти Василия Рунича (Рух), Богдана Леднева (СК Днепр-1) и Ивана Нестеренко (Ворскла).
Напомним, в матче 9-го тура Динамо перестреляло Александрию 4:2, а Бражко отметился дублем.
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