"Пример подал Ярмоленко": у лидеров Динамо есть шанс вернуть деньги за огромное уменьшение зарплаты
Руководство Динамо готово щедро платить, если футболисты выполнят задание на сезон.
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, что Динамо оставило своим футболистам возможность зарабатывать на том же уровне, который был до массового сокращения зарплат.
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"Насколько я знаю, введена бонусная система. Зарплаты урезаны на 30-50%. Но остальные деньги можно будет получить, если команда выполнит задание по попаданию в Лигу чемпионов.
Большинство игроков согласились на эти условия. Среди них Караваев и Буяльский. Пример подал тот же Ярмоленко, который не настаивал на космической зарплате", – сказал Спиваковский в подкасте ТаТоТаке.
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