Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, что Динамо оставило своим футболистам возможность зарабатывать на том же уровне, который был до массового сокращения зарплат.

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"Насколько я знаю, введена бонусная система. Зарплаты урезаны на 30-50%. Но остальные деньги можно будет получить, если команда выполнит задание по попаданию в Лигу чемпионов.

Большинство игроков согласились на эти условия. Среди них Караваев и Буяльский. Пример подал тот же Ярмоленко, который не настаивал на космической зарплате", – сказал Спиваковский в подкасте ТаТоТаке.

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