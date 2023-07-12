Одной из самых проблемных остается позиция левого вингера. Ожидается, что основным там будет Назар Волошин. Однако, по информации Михаила Спиваковского, клуб также готов купить нового футболиста.

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"Кандидатура номер один – это Даниил Алефиренко. Его цена около полумиллиона долларов. Для Динамо это нормально. Но пока никакого подтверждения на трансфер от Луческу руководство клуба не получило", – сказал ведущий ТаТоТаке в собственном подкасте.

Напомним, права на 23-летнего Алефиренко принадлежат Заре. Прошлый сезон он успешно провел в Черноморце, став лучшим бомбардиром одесской команды. Даниил забил 9 голов в 19 матчах УПЛ.

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