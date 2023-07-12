Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів, що Динамо залишило своїм футболістам можливість заробляти на тому ж рівні, який був до масового скорочення зарплат.

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"Наскільки я знаю, запроваджено бонусну систему. Зарплати урізано на 30-50%. Але решту можна буде отримати, якщо команда виконає завдання щодо потрапляння в Лігу чемпіонів.

Більшість гравців погодились на ці умови. Серед них Караваєв та Буяльський. Приклад подав той же Ярмоленко, який не наполягав на космічній зарплаті", – сказав Співаковський у подкасті ТаТоТаке.

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