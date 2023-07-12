"Приклад подав Ярмоленко": лідери Динамо мають шанс повернути гроші за величезне зменшення зарплати
Керівництво Динамо готове щедро платити, якщо футболісти виконають завдання на сезон.
Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів, що Динамо залишило своїм футболістам можливість заробляти на тому ж рівні, який був до масового скорочення зарплат.
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"Наскільки я знаю, запроваджено бонусну систему. Зарплати урізано на 30-50%. Але решту можна буде отримати, якщо команда виконає завдання щодо потрапляння в Лігу чемпіонів.
Більшість гравців погодились на ці умови. Серед них Караваєв та Буяльський. Приклад подав той же Ярмоленко, який не наполягав на космічній зарплаті", – сказав Співаковський у подкасті ТаТоТаке.
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