"Ежедневно у меня спрашивают, что я думаю о перспективах Украины в войне с Россией. Победа за нами! Уже за 18 дней все увидели, как наша нация, народ, военные, вообще все наши украинцы, как они борются и показывают всему миру, что мы никогда не сдадимся, никогда не опустим руки, мы будем зубами грызть землю за свою землю.

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Мне столько звонков поступало от людей разных национальностей! Они просто шокированы тем, насколько у нас сильная нация, поэтому меня берет гордость за это, ежесекундно все больше горжусь тем, что я украинец.

Если раньше молодое поколение в большинстве своем имело кумиров среди спортсменов, то сейчас я могу с уверенностью сказать, что кумирами молодежи и в частности моими являются наши ВСУ, они настоящие герои. Я хотел бы лично от себя и всей национальной сборной Украины поблагодарить их в очередной раз за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прилично прикурить агрессору, потому что это очень важно для нас. Я уверен, что победа будет за нами", – сказал Зинченко в эфире национального телемарафона.

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