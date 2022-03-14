"Щодня у мене питають, що я думаю про перспективи України у війні з Росією. Перемога за нами! Вже за 18 днів всі побачили, як наша нація, народ, військові, взагалі всі наші українці, як вони борються і показують усьому світові, що ми ніколи не здамося, ніколи не опустимо руки, ми зубами гризтимемо землю за свою землю.

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Мені стільки дзвінків надходило від людей різних національностей! Вони просто шоковані тим, наскільки в нас сильна нація, тому мене бере гордість за це, щомиті все більше пишаюся тим, що я українець.

Якщо раніше молоде покоління здебільшого мало кумирів серед спортсменів, то зараз я можу з впевненістю сказати, що кумирами молоді і зокрема моїми є наші ЗСУ, вони справжні герої. Я хотів би особисто від себе та від усієї національної збірної України подякувати їм вчергове за те, що вони, ризикуючи життям, відстоюють нашу честь, борються за нашу землю і дають пристойно прикурити агресору, бо це дуже важливо для нас. Я впевнений, що перемога буде за нами", – сказав Зінченко в ефірі національного телемарафону.

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