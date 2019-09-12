"Пригласили Мазяра, потому что Львов – самый амбициозный проект украинского футбола", – генеральный директор клуба

Генеральный директор Львова Андрей Панькив прокомментировал назначение Владимира Мазяра на должность главного тренера клуба.

"Предложили должность главного тренера Львова Владимиру Мазяра, поскольку это амбициозный специалист, имеющий шанс показать себя в одном из самых амбициозных проектов украинского футбола. Это тот случай, когда футбольный клуб и тренер нужны друг другу для достижения высоких целей.

Львов официально назначил Мазяра главным тренером

Сейчас настал тот самый момент, когда все механизмы в проекте уже слаженно работают, бразильцы демонстрируют свой высокий потенциал, подтягиваются к основе молодые воспитанники клубной академии, а команда демонстрирует интересный футбол и хочет стать еще более конкурентоспособной. И для этого Львов нужен наставник новой формации: молодой, харизматичный и амбициозный.

Цели на сезон остаются неизменными – первая шестерка и попадание в еврокубки. Ведь клуб, который два года подряд завершал чемпионат Украины среди шести сильнейших команд, не может претендовать на меньшие достижения", – отметил Панькив в комментарии официальному сайту Львова.

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