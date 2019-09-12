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"Пригласили Мазяра, потому что Львов – самый амбициозный проект украинского футбола", – генеральный директор клуба

11:03 42 Читати українською
"Пригласили Мазяра, потому что Львов – самый амбициозный проект украинского футбола", – генеральный директор клуба
Владимир Мазяр / соцсети

Генеральный директор Львова Андрей Панькив прокомментировал назначение Владимира Мазяра на должность главного тренера клуба.

"Предложили должность главного тренера Львова Владимиру Мазяра, поскольку это амбициозный специалист, имеющий шанс показать себя в одном из самых амбициозных проектов украинского футбола. Это тот случай, когда футбольный клуб и тренер нужны друг другу для достижения высоких целей.

Львов официально назначил Мазяра главным тренером

Сейчас настал тот самый момент, когда все механизмы в проекте уже слаженно работают, бразильцы демонстрируют свой высокий потенциал, подтягиваются к основе молодые воспитанники клубной академии, а команда демонстрирует интересный футбол и хочет стать еще более конкурентоспособной. И для этого Львов нужен наставник новой формации: молодой, харизматичный и амбициозный.

Цели на сезон остаются неизменными – первая шестерка и попадание в еврокубки. Ведь клуб, который два года подряд завершал чемпионат Украины среди шести сильнейших команд, не может претендовать на меньшие достижения", – отметил Панькив в комментарии официальному сайту Львова.

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