"Запросили Мазяра, бо Львів – найамбітніший проект українського футболу", – генеральний директор клубу Паньків

Генеральний директор Львова Андрій Паньків прокоментував призначення Володимира Мазяра на посаду головного тренера клубу.

"Запропонували посаду головного тренера Львова Володимиру Мазяру, оскільки це амбітний спеціаліст, який має шанс показати себе в одному з найамбітніших проектів українського футболу. Це той випадок, коли футбольний клуб та тренер потрібні один одному задля досягнення високих цілей.

Львів офіційно призначив Мазяра головним тренером

Зараз настав той самий момент, коли усі механізми у проекті вже злагоджено працюють, бразильці демонструють свій високий потенціал, підтягуються до основи молоді вихованці клубної академії, а команда демонструє цікавий футбол та хоче стати ще більш конкурентоздатною. І для цього Львів потрібен наставник нової формації: молодий, харизматичний та амбітний.

Цілі на сезон лишаються незмінними – перша шістка та потрапляння в єврокубки. Адже клуб, який два роки поспіль завершував чемпіонат України серед шести найсильніших команд, не може претендувати на менші здобутки", – зазначив Паньків у коментарі офіційному сайту Львова.

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