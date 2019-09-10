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Львов официально назначил Мазяра главным тренером

12:36 140 Читати українською
Львов официально назначил Мазяра главным тренером
Владимир Мазяр – новоиспеченный наставник Львова

Новым наставником футбольного клуба Львов стал Владимир Мазяр.

Владимир Мазяр – новый главный тренер ПФК Львов, – сообщает официальный сайт футбольного клуба Львов.

41-летний специалист сменил на этом посту Богдана Блавацкого, который оставил львовский клуб по соглашению сторон. Условия и сроки контракта с новым тренером "горожан" не разглашаются.

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Руководство клуба представило Владимира Ивановича команде перед утренней тренировкой на базе в Винниках.

Напомним, вчера, 9 сентября Мазяр покинул пост главного тренера клуба Горняк-Спорт.

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Горняк-Спорт Горняк-Спорт Главное Львов Львов Владимир Мазяр Владимир Мазяр Богдан Блавацкий Богдан Блавацкий
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