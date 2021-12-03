"Я ему сейчас п**ды дам": Селезнев угрожал одноклубнику расправой после поражения от Динамо (18+)
Скандальный форвард Миная Евгений Селезнев вляпался в очередной скандал.
Как известно, в своем крайнем матче в УПЛ Минай на своем поле уступил Динамо со счетом 0:2. Хозяева имели шанс спасти хотя бы ничью, однако в добавленное время пропустили второй раз и увеличили безвыигрышную серию до 15 матчей.
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Одним из тех, кто болезненно воспринял поражение от чемпиона Украины, стал форвард Евгений Селезнев. Скандальный нападающий остался недоволен игрой своей команды и нашел крайнего в поражении команды. Селезнев после финального свистка не сдерживал эмоций и не подбирал слова в адрес своего одноклубника, обещая последнему расправу в раздевалке.
"Кто этого уйо*ка выпустил? Кто его на*уй выпустил? На*уя вы его выпускаете? На*уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Сука, я ему сейчас п**ды дам в раздевалке", – выкрикивал заведенный Евгений.
Пока точно неизвестно, чья игра вызвала такую реакцию у Селезнева. Однако среди вышедших на замену в Минае были: Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.
Напомним, после 16-ти туров закарпатцы идут в турнирной таблице УПЛ предпоследними, имея в своем активе 10 очков.
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