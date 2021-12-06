Известный журналист и комментатор Виктор Вацко высказался по поводу ситуации вокруг Евгения Селезнева и его эмоционально спича в адрес одноклубника.

"Не пойму, в чем скандал? Снял какой-то красавец из команды видео, выложил в интернет... Трудная игра. Проиграли Динамо в матче, в котором имели много моментов, в частности у самого Селезнева.

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Что он такого сказал? Ну, вышел футболист, не вошел игру. Бывает. В команде можно и жестче отреагировать. В раздевалке бывают и не такие слова.

Когда Леоненко играл, одними словами дело не закончилось бы. Еще и лещей бы надавали. Президент и тренер Миная должны быть благодарны Селезневу, что в команде есть настолько неравнодушный человек. Говнюк в этой истории не Селезнев, а тот человек, который снял это видео и выложил в интернет", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, Селезнев после матча с Динамо грязно выругался в адрес нападающего закарпатцев Эдварда Кобака.

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