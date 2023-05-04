"Во-первых, это действительно будет так. Только я не понимаю – я еще ни одного письма не давал, а об этом знает уже вся Украина. Действительно будет так, потому что я так решил. Я – человек, который финансирует клуб. Считаю так – так и будет… А если кому-то уж очень интересно, то на это есть субъективные причины.

Хочу даже это объяснить, я не боюсь. У нас есть 2 автобуса, в одном из которых коробка на грани. Эту коробку можно сделать только во Львове. Нужно поехать, оставить минимум на неделю автобус. Вот мы сами и попросили Шахтер, чтобы мы приехали на Рух, оставили автобус, пожили там неделю. Его отремонтируют, и мы спокойно поедем домой. Не отремонтируют – поедем поездом. Это такое решение. А то выходит, чтобы найти в чем-то свою подоплеку.

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В чем отличие? СК Днепр-1 нам звонил и просил приехать в Ужгород. Если бы это было во Львове, мы с Днепром-1 тогда бы договорились, если бы он пошел нам на встречу. Шахтер попросили мы.

Возьмите на уровне УПЛ и УАФ, примите решение, наложите табу, что договоренностей не может быть, никаких Львова, Киева, Ужгорода. Решения нет – значит, у двух президентов есть вариант договориться. Тем более, что инициатива была от меня. Я так просил, мне так выгодно.

Вы говорили все о Динамо, что Поворознюк договорился с Суркисом о результате. Мы приехали в Киев, хлопнули их и уехали. Думаю, что все вопросы закроются тогда, когда мы приедем во Львов, треснем Шахтер и поедем в Петрово. Не могу понять, за что вы переживаете? Хотите ли вы принять участие в финансировании футбольного клуба Ингулец? Ну тогда звоните, будем вместе решать вопросы", – заявил Поворознюк на личном YouTube-канале.

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