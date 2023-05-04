В матче 24-го тура УПЛ петровцы на своем поле разошлись миром с криворожанами. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Обе команды имели свои задачи на очную дуэль: Кривбасс все еще мечтает о еврокубках, в то время как Ингулец пока не закрыл вопрос сохранения прописки в элите. Не забыли в лагере петровцев и о поражении от криворожан в первом круге (1:2). Поэтому битва ожидалась интересная.

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Первый опасный момент возник у ворот хозяев: Понедельник выполнил, казалось, неточный навес во вратарскую, однако Микитишин вынырнул из-за спин защитников и... махнул ногой мимо мяча. Впоследствии он же головой пробил мимо ворот, замыкая подачу от Задераки.

На 22-й минуте Ингулец упустил сумасшедший шанс: Резепов после борьбы с соперником решил выстрелить метров с 35-ти – мяч попал в перекладину! В конце тайма свою попытку упустили и гости: Задерака опасно прострелил во вратарскую, Хомченовский опередил защитника, но с близкого расстояния запустил по воробьям.

Сразу после отдыха Дибанго замыкал навес на дальнюю штангу – над перекладиной. В общем все выглядело ужасно: Кривбасс хотел, но не мог, а доставить мяч к воротам соперника для Ингульца было настоящей проблемой. Скучно, неинтересно и довольно примитивно. Если у корифеев тренерского цеха (Вернидуба и Ковальца) и был какой-то замысел на эту игру, то донести его до своих футболистов они не смогли. Хаотичные замены эффекта не давали.

За 15 минут до завершения второго тайма Ингулец остался в меньшинстве – Головкин грубо сыграл против Микитишина и увидел второй "горчичник". В игре без моментов Лунев должен был решать судьбу матча, но попал в штангу. Уже в добавленное время Задерака мог снимать все вопросы относительно победителя, но Хоменовский оказался на пути мяча.

В конце концов, поединок так и завершился с нулями на табло. Ингулец набрал 27 очков и поднялся на десятую строчку турнирной таблицы УПЛ, Кривбасс с 32-мя очками шестой.

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