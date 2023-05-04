"По-перше, це справді буде так. Тільки я не розумію – я ще жодного листа не давав, а про це знає вже вся Україна. Справді буде так, тому що я так вирішив. Я – людина, яка фінансує клуб. Вважаю так – так і буде. А якщо комусь вже дуже цікаво, то є на це суб'єктивні причини.

Хочу навіть це пояснити, я не боюся. У нас є 2 автобуси, в одному з яких коробка на межі. Цю коробку можна зробити лише у Львові. Потрібно поїхати, залишити мінімум на тиждень автобус. Ось ми самі і попросили Шахтар, щоб ми приїхали на Рух, залишили автобус, пожили там тиждень. Його відремонтують, і ми спокійно поїдемо додому. Не відремонтують – поїдемо потягом. Це таке рішення. А то виходить, щоб знайти в чомусь своє підґрунтя.

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В чому різниця? СК Дніпро-1 до нас телефонував та просив приїхати до Ужгорода. Якби це було у Львові, то ми б з Дніпром-1 так домовилися, якби він пішов нам на зустріч. Шахтар попросили ми.

Візьміть на рівні УПЛ та УАФ, ухваліть рішення, накладіть табу, що домовленостей не може бути, жодних Львова, Києва, Ужгорода. Рішення немає – отже, два президенти мають варіант домовитися. Тим більше, що ініціатива була від мене. Я так просив, мені так вигідно.

Ви говорили всі про Динамо, що Поворознюк домовився зі Суркісом про результат. Ми приїхали до Києва, хлопнули їх та поїхали. Думаю, що всі питання закриються тоді, коли ми приїдемо до Львова, тріснемо Шахтар і поїдемо до Петрова. Не можу зрозуміти, за що ви переживаєте? Чи ви хочете взяти участь у фінансуванні футбольного клубу Інгулець? Ну тоді телефонуйте, будемо разом вирішувати питання", – заявив Поворознюк на особистому YouTube-каналі.

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