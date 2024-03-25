Дани Алвес нашел деньги на залог - экс-звезда Барселоны вышел из тюрьмы впервые за 14 месяцев
Бывший защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес сможет насладиться временной свободой.
Недавно бразильца приговорили к 4,5 года заключения за изнасилование в ночном клубе. Суд удовлетворил просьбу Дани Алвеса выпустить его под залог, который составляет 1 миллион евро.
Суд Барселоны удовлетворил просьбу Дани Алвеса – экс-звезду выпустят под залог в 1 миллион евро
Как сообщает Marca, после длительных поисков экс-звезда Барселоны нашел деньги и его освободили из тюрьмы. Он находился за решеткой с января 2023 года. Алвес сдал свои два паспорта, а также должен отмечаться еженедельно в суде.
Напомним, что прокуратура собирается обжаловать приговор Дани Алвеса с целью увеличения срока тюремного заключения.
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