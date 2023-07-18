Проблемы со здоровьем не позволили игрокам "бело-синих" выйти в товарищеском матче против кипрского Ариса.

Полузащитник Динамо Сергей Булеца после возвращения из аренды из Зари пока не сыграл ни в одном из спаррингов "бело-синих". СМИ писали о недоразумениях между главным тренером и игроком, нежелании последнего играть под руководством Мирчи Луческу и попытке трудоустроиться в иностранном клубе.

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По информации "ТаТоТаке", причина отсутствия Булецы – не игнор Луческу и не игровые качества футболиста. У Сергея – повреждение голеностопа. 24-летний хавбек занимается по индивидуальной программе.

Отмечается, что и Андрей Ярмоленко пропустил матч с Арисом по уважительной причине – накануне спарринга против киприотов лидеру динамовцев удалили зуб мудрости.

Напомним, следующим соперником Динамо станет представитель Саудовской Аравии – Аль-Хиляль. Встреча состоится в среду, 19 июля, в 19:00.

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