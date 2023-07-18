Проблеми зі здоров'ям не дозволили гравцям "біло-синіх" вийти у товариському матчі проти кіпрського Аріса.

Півзахисник Динамо Сергій Булеца після повернення з оренди з Зорі поки не зіграв у жодному зі спарингів "біло-синіх". ЗМІ писали про непорозуміння між головним тренером і хавбеком, небажання останнього грати під керівництвом Мірчі Луческу і намагання працевлаштуватись в іноземному клубі.

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За інформацією "ТаТоТаке", причина відсутності Булеци – не ігнор Луческу та не ігрові якості футболіста. У Сергія – пошкодження гомілкостопа. 24-річний хавбек займається за індивідуальною програмою.

Зазначається, що і Андрій Ярмоленко пропустив матч з Арісом через поважну причину – напередодні спарингу проти кіпріотів лідеру динамівців видалили зуб мудрості.

Нагадаємо, наступним суперником Динамо стане представник Саудівської Аравії – Аль-Хіляль. Зустріч відбудеться у середу, 19 липня, о 19:00.

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