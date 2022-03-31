Полузащитник Вереса Виталий Дахновский очень быстро осознал, что его заявление было не слишком корректным.

Футболист стал лучшим бомбардиром благотворительного турнира ВСУ-CUP. После соревнований он высказал предположение, что Владимиру Зеленскому следует помочь командам УПЛ уехать за границу и там доиграть сезон.

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"По поводу сказанного мной в интервью, опубликованном сегодня, – ляпнул вздор. Хочу попросить у всех прощения. Да, президенту страны есть чем заниматься и без футбола. Будем играть после победы. Слава Украине!" – приводит комментарий Дахновского Fanday.net.

Напомним, ФИФА и УЕФА позволили футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами УПЛ и временно переходить в новые команды. Многие игроки так и сделали, но для украинцев, которых война застала на Родине, такой вариант невозможен. В условиях военного положения мужчинам нельзя выезжать за границу (есть лишь несколько исключений).

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