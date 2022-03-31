"Президенту країни є чим займатись і без футболу": футболіст Вереса перепросив за свій заклик дограти УПЛ за кордоном
Півзахисник Вереса Віталій Дахновський дуже швидко усвідомив, що його заява була не дуже коректною.
Футболіст став найкращим бомбардиром благодійного турніру ЗСУ-CUP. Після змагань він висловив припущення, що Володимиру Зеленському слід допомогти командам УПЛ виїхати за кордон і там дограти сезон.
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"Щодо сказаного мною в інтерв'ю, опублікованому сьогодні, – ляпнув дурницю. Хочу попросити у всіх вибачення. Так, президенту країни є чим займатись і без футболу. Гратимемо після перемоги. Слава Україні!" – наводить коментар Дахновського Fanday.net.
Нагадаємо, ФІФА та УЄФА дозволила футболістам призупиняти дію контрактів з клубами УПЛ і тимчасово переходити в нові команди. Чимало гравців так і зробило, але для українців, яких війна застала на Батьківщині, такий варіант неможливий. В умовах воєнного стану чоловікам не можна виїжджати за кордон (є лише кілька винятків).
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