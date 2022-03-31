Півзахисник Вереса Віталій Дахновський дуже швидко усвідомив, що його заява була не дуже коректною.

Футболіст став найкращим бомбардиром благодійного турніру ЗСУ-CUP. Після змагань він висловив припущення, що Володимиру Зеленському слід допомогти командам УПЛ виїхати за кордон і там дограти сезон.

Хавбек Вереса пропонує Зеленському допомогти дограти УПЛ за кордоном – жорстка відповідь Богданова, який пішов у ЗСУ

"Щодо сказаного мною в інтерв'ю, опублікованому сьогодні, – ляпнув дурницю. Хочу попросити у всіх вибачення. Так, президенту країни є чим займатись і без футболу. Гратимемо після перемоги. Слава Україні!" – наводить коментар Дахновського Fanday.net.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА дозволила футболістам призупиняти дію контрактів з клубами УПЛ і тимчасово переходити в нові команди. Чимало гравців так і зробило, але для українців, яких війна застала на Батьківщині, такий варіант неможливий. В умовах воєнного стану чоловікам не можна виїжджати за кордон (є лише кілька винятків).

Росія напала на Україну: окупанти пробивають чергове дно, Вернидуб у гарячій точці, суперечки про відновлення УПЛ (LIVE)