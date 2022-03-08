Осенью 2020 года президент ПСЖ и beIN Media выиграл апелляцию и избежал заключения. Однако прокуратура доработала дело и снова передала его в суд, сообщает L'Équipe.

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Для Аль-Хеллаифи требуют все те же 28 месяцев заключения, для его приспешника, бывшего генерального секретаря ФИФА, Жерома Вальке – 35 месяцев. Апелляционный федеральный суд Швейцарии должен вынести приговор в течение нескольких недель.

Напомним, подозреваемым инкриминируют мошеннические действия при передаче прав на трансляцию матчей компании beIN Media, совладельцем которой является Аль-Хеллаифи. Якобы президент ПСЖ дал взятки Вальке за содействие при продаже прав на трансляции чемпионатов мира 2026 и 2030 годов.

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