Міжнародна федерація футболу вирішила почекати до літа, щоб наша збірна могла провести важливий поєдинок кваліфікації на Мундіаль в Катарі.

Бюро організаційного комітету ФІФА ухвалило рішення перенести матч Шотландії та України на червень (дата буде узгоджена пізніше), інформує офіційний сайт організації. Поєдинок попередньо мав відбутись 24 березня.

ФІФА офіційно призупинила контракти легіонерів з чемпіонату України

3 березня Українська асоціація футболу звернулась у ФІФА з проханням про перенесення через неможливість організації поїздки та тренувань команди в умовах війни на території України. Після консультацій з УЄФА і чотирма федераціями-членами шляху А було ухвалене рішення солідарності.

Переможець пари Шотландія – Україна у фіналі, який теж перенесений на червень, зустрінеться з тріумфатором дуелі Уельс – Австрія. Це протистояння відбудеться у раніше заплановані дату й час (24 березня о 21:45).

Росія напала на Україну: доля матчу нашої збірної у плей-офф ЧС-2022, Динамо і Шахтар втрачають зірок