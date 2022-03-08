Восени 2020-го року президент ПСЖ та beIN Media виграв апеляцію та уникнув ув'язнення. Однак прокуратура доопрацювала справу та знову передала її до суду, повідомляє L’Équipe.

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Для Аль-Хеллаїфі вимагають усе ті ж 28 місяців ув'язнення, для його поплічника, колишнього генерального секретаря ФІФА, Жерома Вальке – 35 місяців. Апеляційний федеральний суд Швейцарії повинен винести вирок упродовж кількох тижнів.

Нагадаємо, підозрюваним інкримінують шахрайські дії при передачі прав на трансляцію матчів компанії beIN Media, співвласником якої є Аль-Хеллаїфі. Нібито, президент ПСЖ дав хабаря Вальке за сприяння при продажі прав на трансляції чемпіонатів світу 2026 та 2030 років.

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