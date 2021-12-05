Чемпионат Италии 2021/22, 16-й тур

Болонья – Фиорентина – 2:3

Голы: Барроу, 42, Хики, 83 – Малех, 33, Бираги, 52, Влахович, 67

Венеция – Верона – начало в 16:00

Специя – Сассуоло – начало в 16:00

Сампдория – Лацио – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывала битва за пятое место в Болонье между одноимённой командой и Фиорентиной. Гости начали встречу активнее, организовав несколько перспективных атак и едва не открыв счёт на 7-й минуте – это Гонсалсес с дистанции выстрелил мимо дальнего угла. На 33-й минуте он помог "фиалкам" выйти вперёд, исполнив классный навес с правого фланга дальнюю штангу. Малех замкнул головой. Болонья, однако, сравняла перед перерывом вследствие заброса Сванберга за спины защитникам под выход Барроу содин на один.

В первой половине второго тайма Фиорентина сделала серьёзную заявку на победу. На 52-й минуте Бираги прекрасным ударом со стандарта поразил девятку ворот хозяев, а на 67-й флорентийцы заработали пенальти – его реализовал Влахович. 1:3! Впрочем, на 83-й Болонья вернулась в игру благодаря прорыву Хики на линию штрафной и удару с рикошетом в ближний угол – 2:3!

К сожалению, для подопечных Синиши Михаловича этот момент стал последним во встрече. "Фиалки" удержали победу и поднялись на пятую позицию.

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