Президент Сампдорії Массімо Ферреро заарештований Фінасовою гвардією Італії за звинуваченням у фінансових злочинах, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Махінації, в яких звинувачується 70-річний функціонер, не пов'язані із клубом. Ферреро ув'язнили сьогодні, 6 грудня. Ще п'ятьох учасників кримінальної справи відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, Ферреро придбав Сампдорію у червні 2014 року. Раніше він повідомив, що втомився від роботи з "блучерк'яті" і шукає інвесторів, які могли б придбати клуб.

До слова, після 16-ти турів Сампдорія у турнірній таблиці Серії А йде 15-ю, маючи у своєму активі 15 очок. Наступний поєдинок "моряки" проведуть проти команди Андрія Шевченка. Знамените генуезьке дербі відбудеться 10 грудня о 21:45.

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