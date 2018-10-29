Президент Зирки уже вышел на свободу

Президент Зирки, бывший акционер группы компаний Креатив, Максим Березкин, который стал фигурантом резонансного уголовного дела, полчаса назад покинул изолятор временного содержания.

Как сообщила пресс-служба юридической компании Equity, это произошло в 16:30 пятницы. Березкин вышел на свободу после того, как 26 октября за него был внесен залог в размере 5 миллионов гривен.

Президент Зирки Березкин подозревается в хищении 20 миллионов долларов у "Ощадбанка"

Адвокаты напоминают, что прокуратура просила определить ему размер залога в 150 млн. гривен, но они добились его уменьшения при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в Соломенском районном суде города Киева 25 октября.

Президент Зирки Березкин арестован с возможностью внесения залога в 5 млн гривен

Также значительно были уменьшены суммы залогов и для других фигурантов дела о вероятном завладение денежными средствами государственного "Ощадбанка", что расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины.