Президент Зирки Березкин арестован с возможностью внесения залога в 5 млн гривен

Вице-президент ФФУ и заместитель Генерального прокурора Украины Назар Холодницкий рассказал о ходе расследования дела о хищении денег в Ощадбанке, к которому может быть причастен президент Зирки Максим Березкин.

Соломенский районный суд города Киева арестовал подозреваемых по делу о завладении кредитными средствами Ощадбанка. Об этом сообщил вице-президент ФФУ Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера появилась информация о задержании президента Зирки Максима Березкина, который подозревается в хищении около 20 млн долларов США.

Президент Зирки Березкин подозревается в хищении 20 млн долларов у "Ощадбанка"

"Вчера следователями судьями Соломенского районного суда города Киева рассмотрено ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в уголовном производстве по факту завладения кредитными средствами АО "Ощадбанк".

По результатам рассмотрения ходатайств всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, в том числе и председателю наблюдательного совета и бенефициару ОАО "Креатив Групп", который является родственником народного депутата Украины (Максим Березкин является сыном народного депутата Станислава Березкина – прим. "Футбол 24") и, по версии следствия, является одним из организаторов данной схемы.

Указанному подозреваемому суд определил залог в размере 5 млн гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей", – отметил Холодницкий.