Президент Зірки вже вийшов на волю

Президент Зірки, колишній акціонер групи компаній Креатив, Максим Березкін, який став фігурантом резонансної кримінальної справи, півгодини тому залишив ізолятор тимчасового тримання.

Як повідомила прес-служба юридичної компанії Equity, це відбулося о 16:30 п'ятниці. Березкін вийшов на волю після того, як 26 жовтня за нього була внесена застава у розмірі 5 мільйонів гривень.

Президент Зірки Березкін підозрюється у розкраданні 20 мільйонів доларів у "Ощадбанку"

Адвокати нагадують, що прокуратура просила визначити йому розмір застави у 150 млн. гривень, але вони домоглися його зменшення під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу у Солом'янському районному суді міста Києва 25 жовтня.

Президент Зірки Березкін заарештований з можливістю внесення застави у 5 млн гривень

Також значно були зменшені суми застав і для інших фігурантів справи щодо ймовірного заволодіння грошовими коштами державного "Ощадбанку", що розслідується Національним антикорупційним бюро України.