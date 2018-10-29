Президент Зирки Березкин подозревается в хищении 20 миллионов долларов у "Ощадбанка"

Президент Зирки Максим Березкин может быть причастен к хищению у "Ощадбанка" 20 миллионов долларов.

Беризкин задержан детективами Национального антикоррупционного бюро. Кроме него работники НАБУ задержали еще 9 фигурантов дела. Лица подозреваются в хищении 20 миллионов долларов у "Ощадбанка", сообщает Хsport.ua со ссылкой на Слово и дело.

"Приємно зіграти проти Динамо і Ярмоленка". Кирило Дришлюк про довіру у Зірці, футболку Хачеріді і жест Цітаішвілі

Сообщается, что организатором хищения денег был отец Максима Березкина – народный депутат Станислав Березкин. Лица осуществляли фективные соглашения по поставкам товаров из других стран, но факта поставок товара нет.

Первая лига: Оболонь-Бровар на последних секундах вырвал победу у Прикарпатья

Прокуроры антикоррупционной прокураторы просят взять Березкина под стражу с альтернативой залога в 150 миллионов гривен.