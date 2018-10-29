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Президент Зирки Березкин подозревается в хищении 20 миллионов долларов у "Ощадбанка"

25 октября 12:31 157 Читати українською
Президент Зирки Березкин подозревается в хищении 20 миллионов долларов у "Ощадбанка"
Максим Березкин / latifundist.com

Президент Зирки Максим Березкин может быть причастен к хищению у "Ощадбанка" 20 миллионов долларов.

Беризкин задержан детективами Национального антикоррупционного бюро. Кроме него работники НАБУ задержали еще 9 фигурантов дела. Лица подозреваются в хищении 20 миллионов долларов у "Ощадбанка", сообщает Хsport.ua со ссылкой на Слово и дело.

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Сообщается, что организатором хищения денег был отец Максима Березкина – народный депутат Станислав Березкин. Лица осуществляли фективные соглашения по поставкам товаров из других стран, но факта поставок товара нет.

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Прокуроры антикоррупционной прокураторы просят взять Березкина под стражу с альтернативой залога в 150 миллионов гривен.

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