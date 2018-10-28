Президент Зірки Березкін заарештований з можливістю внесення застави у 5 млн гривень

Віце-президент ФФУ та заступник Генерального прокурора України Назар Холодницький розповів про хід розслідування справи щодо розкрадання грошей в Ощадбанку, до якої може бути причетний президент Зірки Максим Березкін.

Солом'янський районний суду міста Києва заарештував підозрюваних у справі щодо заволодіння кредитними коштами Ощадбанку. Про це повідомив віце-президент ФФУ Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про затримання президента Зірки Максима Березкіна, який підозрюється у розкраданні близько 20 млн доларів США.

Президент Зірки Березкін підозрюється у розкраданні 20 мільйонів доларів у "Ощадбанку"

"Вчора слідчими суддями Солом'янського районного суду міста Києва розглянуто клопотання прокурорів САП про обрання запобіжних заходів 10 підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заволодіння кредитними коштами АТ "ОЩАДБАНК".

За наслідками розгляду клопотань усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, в тому числі й голові наглядової ради та бенефіціару ПАТ "Креатив Груп", який є родичем народного депутата України (Максим Березкін є сином народного депутата Станіслава Березкіна – прим. "Футбол 24") та, за версією слідства, є одним з організаторів даної схеми.

Вказаному підозрюваному суд визначив заставу в розмірі 5 млн гривень як альтернативу триманню під вартою", – зазначив Холодницький.