"Мы открыты к предложениям телепула. Дайте предложение, чтобы мы понимали. Там 13 клубов собрались, но нас не было.

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И там так – Кривбасс то в телепуле, то нет. Рух тоже.

Дайте нам предложение, мы его сравним с тем, что у нас есть сейчас. И если оно хотя бы такое же, то мы согласимся. Мы можем обсудить это с Динамо и СК Днепр-1, но каждый примет решение сам. Но мы всегда обсуждаем", – сказал Геллер в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, ныне к телепулу присоединились 13 клубов из 16-ти. Заря, СК Днепр-1 и Динамо пока отказываются заходить в УПЛ ТВ, продолжая сотрудничая с 1+1 и транслировать свои матчи на YouTube.

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