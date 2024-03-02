"Ми відкриті до пропозицій телепулу. Дайте пропозицію, щоб ми розуміли. Там 13 клубів зібралися, але нас не було.

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І там так – Кривбас то в телепулі, то ні. Рух теж.

Дайте нам пропозицію, ми її порівняємо з тим, що в нас є зараз. І якщо вона хоча б така ж, то ми погодимося. Ми можемо обговорити це з Динамо та СК Дніпро-1, але кожен ухвалить рішення сам. Але ми завжди обговорюємо", – сказав Геллер в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, нині до телепулу приєдналися 13 клубів з 16-ти. Зоря, СК Дніпро-1 та Динамо наразі відмовляються заходити в УПЛ ТБ, продовжуючи співпрацюючи з 1+1 і транслювати свої матчі на YouTube.

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