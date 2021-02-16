"Геллер все четко объяснил. В свое время Малиновский переходил в Зарю, затем Шахтер его возвращал, отдавал снова. Когда это было во второй раз, то речь шла о джентльменском соглашении – если футболиста продадут, то Заря может рассчитывать на определенный процент. Но никаких документов не оформили. Как следствие – Малиновского продали, хотя ни одного официального матча за Шахтер он не сыграл. Заря же никаких средств не получила, несмотря на все договоренности.

Малиновский стал лучшим украинским легионером 2020 года

После этого стало понятно, что сотрудничать с Шахтером смысла нет. Президент Зари где-то обиделся на Шахтер. Такая же история с Соболем – он играл-играл-играл, а деньги получит Шахтер. Было решено, что "светить" футболистов для дончан больше никто не будет. Сейчас слово в украинском футболе ничего не стоит. А что судиться, если нет документов? Я почувствовал в голосе президента Зари Евгения Геллера, что он имеет определенную обиду на Шахтер, возможно, не на самого президента, а на руководство", – заявил Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, Малиновский раскрылся именно в Заре, а летом 2017-го Шахтер продал его Генку. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя