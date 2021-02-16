"Геллер все чітко пояснив. Свого часу Маліновський переходив у Зорю, потім Шахтар його повертав, віддавав знову. Коли це було вдруге, то йшлося про джентльменську угоду – якщо футболіста продадуть, то Зоря може розраховувати на певний відсоток. Але ніяких документів не оформили. Наслідок – Маліновського продали, хоча жодного офіційного матчу за Шахтар він не зіграв. Зоря ж ніяких коштів не отримала попри всі домовленості.

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Після цього стало зрозуміло, що співпрацювати з Шахтарем сенсу немає. Президент Зорі десь образився на Шахтар. Така сама історія із Соболем – він грав-грав-грав, а кошти отримає Шахтар. Було вирішено, що "світити" футболістів для донеччан більше ніхто не буде. Зараз слово в українському футболі нічого не вартує. А що судитися, якщо немає документів? Я відчув у голосі президента Зорі Євгена Геллера, що він має певну образу на Шахтар, можливо, не на самого президента, а на керівництво", – заявив Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, Маліновський розкрився саме в Зорі, а влітку 2017-го Шахтар продав його Генку. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 2 млн євро.

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