Президент Зорі Євген Геллер переконаний, що луганці могли заробити більше на переході Назарія Русина до Сандерленда.

"Русин – це не великий трансфер. Я вважаю, що він коштує дорожче, ніж ми його продали. Так, є ще бонуси, але бонуси – це пощастить, не пощастить", – поділився Геллер у інтерв'ю ТаТоТаке.

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Нагадаємо, що минулого літа Русин став гравцем Сандерленда за 2,5 млн євро. ТаТоТаке додає, що луганці можуть заробити ще 15% від суми наступного продажу нападника.

У цьому сезоні Русин провів 22 матчі за Сандерленд, в яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

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