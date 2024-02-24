Сандерленд уступил Суонси в матче 34-го тура Чемпионшипа. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионшип 2023/24, 34-й тур

Сандерленд – Суонси – 1:2

Голы: О'Нин, 77 – Рональд, 19, 28

Русин вышел в стартовом составе Сандерленда, который недавно возглавил Майк Доддс, – третий наставник "черных котов" за сезон. У Суонси же в заявку попал Николай Кухаревич, но украинский нападающий всю игру просидел на замене.

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"Лебеди" оформили комфортное преимущество еще до перерыва – Рональд оформил дубль. Сандерленд лишь на 77-й минуте сократил отставание, но на большее не сподобился. Что касается Русина, то украинец получил приличные 7,1 балла от портала Sofascore, но результативными действиями за 72 минуты на поле не отметился.

Таким образом, Суонси набрал 39 очков и поднялся на 17 место, Сандерленд с 47 пунктами остался десятым.

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