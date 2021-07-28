Президент Ворсклы шокировал амбициозными задачами полтавчан на сезон
06:30 - Читати українською
Президент Ворсклы Роман Черняк рассказал о целях, которые стоят перед подопечными Юрия Максимова.
"Наша основная цель – играть в еврокубках каждый год. Владелец клуба Константин Жеваго озвучил задачи: второе или третье место.
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Цель поставлена, и сегодня мы работаем над ее достижением", – сказал Черняк в программе "Футбольный формат".
Напомним, в прошлом сезоне Ворскла в турнирной таблице УПЛ заняла 5-е место. В первом туре нового чемпионата полтавчане расписали боевую ничью с СК Днепр-1 (2:2).
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