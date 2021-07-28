Президент Ворскли Роман Черняк розповів про цілі, які стоять перед підопічними Юрія Максимова.

"Наша основна ціль – грати у єврокубках щороку. Власник клубу Костянтин Жеваго озвучив завдання: друге чи третє місце.

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Мета поставлена, і сьогодні ми працюємо над її досягненням", – сказав Черняк у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, минулого сезону Ворскла у турнірній таблиці УПЛ посіла 5-ту сходинку. У першому турі нового чемпіонату полтавці розписали бойову нічию з СК Дніпро-1 (2:2).

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