Защитник команды с Куопио Диогу Томас уверен в проходе своей команды в следующий раунд еврокубка.

"Теперь мы знаем, как Ворскла играет. Сможем подготовиться, посмотрев видео. Думаю, в ответном матче будем лучше готовы в тактическом плане. Должны бороться за каждый мяч, тогда и придем к победе.

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Мы должны придумать способ раскрыть Ворсклу. Когда ломается первая линия, строй команды нарушается. Они точно выйдут с большим волнением. Но мы будем играть, мы не из тех, кто просто забивает голы. Нужно играть в свой футбол, иначе не достигнем результата", – сказал Томас в комментарии Yle.

Напомним, финальный свисток первого поединка зафиксировал боевую ничью 2:2 – решающий гол полтавчане пропустили на шестой добавленной минуте. Ответный матч состоится 29 июля в Полтаве.

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