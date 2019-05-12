Президент Сантоса: Я надеюсь, что Неймар перейдет в Реал

Президент Сантоса Хосе Карлос Перес надеется, что Неймар перейдет в Реал.

"Я надеюсь, что Неймар перейдет в Реал. Это будет лучшее место для него. Он был прав, покинув Барселону. Тогда Неймар все еще рос как игрок. После отъезда он не преуспел.

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Я – поклонник Реала, этот клуб делает все идеально. Если Неймар получит шанс одеть футболку Реала, ему не следует думать дважды", – цитирует президента Сантоса Marca.

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Напомним, Неймар находился в структуре Сантоса с 2003 по 2013 годы, после чего перешел в каталонскую Барселону. В 2017-м году бразилец перебрался в ПСЖ.